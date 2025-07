Al PAC di Milano prima mostra antologica del duo Lovett Codagnone

Milano apre le porte alla prima grande mostra antologica del duo Lovett Codagnone al PAC, esplorando le complesse dinamiche di potere che permeano ogni aspetto della nostra vita. Con un approccio provocatorio e coinvolgente, gli artisti smascherano i meccanismi nascosti e promuovono pratiche di dissenso. Un percorso artistico che invita a riflettere e a confrontarsi con il nostro mondo. Non perdere questa occasione di scoprire come l’arte possa svelare i segreti del potere e della libertà .

Milano, 8 lug. (askanews) - Il ruolo e le dinamiche del potere in tutti gli ambiti della vita, politico, economico, sociale, personale, intimo e sessuale e le pratiche di dissenso per scardinarlo e evidenziarne i meccanismi sono alla base del lavoro del duo Lovett Codagnone a cui il PAC di Milano dedica la prima mostra antologica: I Only Want You to Love Me. Il duo artistico composto da John Lovett (USA, 1962) e Alessandro Codagnone (Italia, 1967 - USA, 2019) si forma nel 1995 a Milano come sodalizio artistico e sentimentale. Al momento del loro incontro, Lovett lavora come fotografo, mentre Codagnone si dedica alla sperimentazione video. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Al PAC di Milano prima mostra antologica del duo Lovett Codagnone

In questa notizia si parla di: milano - lovett - codagnone - prima

A Milano la prima antologica di Lovett/Codagnone Vai su X

Il PAC presenta "I Only Want You To Love Me", la prima antologica dedicata a Lovett/Codagnone, duo di artisti formatosi nel 1995 e composto da John Lovett (Allentown, Pennsylvania, 1962) e Alessandro Codagnone (Milano, 1967 - New Jersey, 2019). La m Vai su Facebook

Lovett/Codagnone. I Only Want You To Love Me - Mostra - Milano - PAC Padiglione d’Arte Contemporanea; Al PAC di Milano la mostra del duo italo-americano formato da John Lovett e Alessandro Codagnone; A Milano la prima antologica di Lovett/Codagnone.

Al PAC di Milano prima mostra antologica del duo Lovett Codagnone - Il ruolo e le dinamiche del potere in tutti gli ambiti della vita, politico, economico, sociale, personale, intimo e sessuale e le pratiche di dissenso per scardinarlo e ev ... Scrive msn.com

L’amore è una diserzione, con Lovett/Codagnone - Dal 3 luglio, il PAC di Milano ospita la prima mostra antologica dedicata al duo artistico e sentimentale John Lovett- Segnala rollingstone.it