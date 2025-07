Una notte nell' Idaho | Sangue al college la docuserie sul caso che sconvolse l' Idaho

Una notte nell’Idaho, un tragico delitto al college e il mondo che si ferma. La nuova docuserie su Prime Video, disponibile dall’11 luglio, ripercorre il dramma che ha sconvolto Moscow nel 2022: l’omicidio di quattro studenti e il tumulto mediatico e sociale che ne è scaturito. Un’indagine avvincente e inquietante che svela i segreti dietro il caso e il suo impatto sulla comunità. Continua a leggere.

Dall’11 luglio su Prime Video, la serie ricostruisce l’omicidio di quattro studenti a Moscow nel 2022 e il caos mediatico e sociale che ne è seguito. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Una notte nell'Idaho: Sangue al college», la docuserie sul caso che sconvolse l'Idaho

