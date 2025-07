Gerardina Trovato torna con un nuovo singolo | Credo nei miracoli

Gerardina Trovato, icona della musica italiana, torna protagonista con il suo nuovo singolo "Credo nei miracoli". Dopo oltre trent’anni dall’esordio a Sanremo e successi indimenticabili come “Non è un film”, l’artista ci regala un pezzo autentico e riflessivo che segna il suo ritorno alla musica d’autore. Presentato in anteprima...

CATANIA – A oltre trent’anni dal grande debutto al Festival di Sanremo – era il 1993 quando conquistò il secondo posto tra le Nuove Proposte con Ma non ho piĂą la mia città – e dopo una carriera impreziosita da successi come Non è un film (Sanremo 1994, 4° posto), (Mhodì Music Company), un brano che segna il ritorno alla musica d’autore, profonda e intima. Presentato in anteprima su Rai 1 durante il programma La volta buona, condotto da Caterina Balivo nel giorno del 58° compleanno dell’artista (27 maggio), il singolo ha colpito nel segno, imponendosi fin da subito come una dichiarazione d’intenti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Gerardina Trovato torna con un nuovo singolo: “Credo nei miracoli”

