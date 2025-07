scontro moto auto ragazzo di 26 anni portato in ospedale

Un grave incidente stradale a Borgo a Mozzano scuote la comunità: sulla via Lodovica, auto e moto si sono scontrate violentemente, lasciando un giovane di 26 anni gravemente ferito. L’intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato il peggio, ma le condizioni del ragazzo sono serie. Mentre le indagini sul sinistro continuano, la nostra attenzione è rivolta alla sua ripresa e alla sicurezza sulle strade.

Borgo a Mozzano (Lucca), 8 luglio 2025 – Grave incidente stradale oggi pomeriggio a Borgo a Mozzano. Un’auto e una moto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, sulla via Lodovica. Alla guida della moto c’era un ragazzo di 26 anni che è stato sbalzato dal mezzo, riportando nell’impatto un politrauma. Per fortuna è sempre rimasto cosciente. Lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112, il giovane è stato portato in codice rosso per dinamica al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca. Anche il conducente dell’auto è stato portato in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Bagni di Lucca e l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Fornaci di Barga. 🔗 Leggi su Lanazione.it