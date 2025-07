Disney+ | ecco il teaser con le anteprime della line-up 2025 da Wonder Man a Chad Powers a Only Murders in the Building 5

Disney+ svela in anteprima la lineup imperdibile per il 2025, tra nuove emozionanti serie Marvel come Wonder Man e il ritorno di Only Murders in the Building. In un teaser di 60 secondi, gli appassionati scopriranno le anteprime di titoli attesissimi come Chad Powers e Alien: Pianeta Terra. Prepariamoci a un anno ricco di sorprese e grandi emozioni: il meglio di Disney+ sta per arrivare!

Disney+ mostra le prime immagini della serie Marvel Wonder Man e della quinta stagione di Only Murders in the Building in un teaser che anticipa le uscite più attese del 2025, da Chad Powers ad Alien: Pianeta Terra. Disney+ ha diffuso un teaser di 60 secondi che anticipa la sua ricca line-up del 2025, offrendo un primo sguardo a nuove serie originali e a grandi ritorni molto attesi dagli abbonati. Tra le novità più rilevanti della piattaforma spiccano le prime immagini di Wonder Man, nuova serie Marvel Television in arrivo entro la fine dell'anno, e le scene inedite della quinta stagione di Only Murders in the Building, che tornerà con nuove indagini e nuovi omicidi.

