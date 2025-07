Roma Primavera via alla nuova stagione | il gruppo di Guidi al lavoro tra Trigoria e Pinzolo

Roma Primavera dà ufficialmente il via alla stagione 2025/26, con Federico Guidi in testa e un entusiasmo rinnovato. Tra traguardi e sfide, il gruppo U20 si prepara a scrivere il proprio capitolo, tra raduni, test atletici e prime rotazioni sul campo di Trigoria. Oltre 40 giorni di impegno e passione: l’avventura giallorossa sta per entrare nel vivo, pronti a regalare emozioni e soddisfazioni.

La stagione 202526 è cominciata anche per la Roma Primavera, la prima delle squadre giallorosse a rimettersi in moto in vista del nuovo campionato. Sotto la guida di Federico Guidi, tornato in panchina dopo l’addio di Falsini, il gruppo U20 ha cominciato ufficialmente il proprio percorso di preparazione con il raduno e i test atletici di rito, seguiti dal primo allenamento stagionale sui campi di Trigoria. Oltre 40 giorni di preparazione: inizia il viaggio. Con il primo fischio di Guidi si è aperto un lungo precampionato di oltre quaranta giorni, che accompagnerà la Primavera giallorossa fino al debutto ufficiale in trasferta contro il Parma, previsto per lunedì 18 agosto alle ore 16:30. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Primavera, via alla nuova stagione: il gruppo di Guidi al lavoro, tra Trigoria e Pinzolo

In questa notizia si parla di: roma - primavera - stagione - gruppo

Roma Primavera, Almaviva e Litti arrivano nella sede della Procura Federale per il caso Zaniolo - Roma Primavera, Almaviva e Litti, arrivano alla procura federale per il caso Zaniolo, che coinvolge i giovani calciatori in seguito alla semifinale contro la Fiorentina.

BREAKING NEWS ITALIA SERIE D ` ’ Sarà David di Michele, tecnico romano, a guidare l'Ugento Calcio nella prossima stagione sportiva. Nel suo curriculum da allenatore la g Vai su Facebook

Roma Primavera, ufficiale il ritorno di Guidi. Il tecnico: Emozionante. Pronti a ripartire; Roma Primavera, big match con la Fiorentina per restare al 1º posto; Cagliari Primavera, con la Roma la vittoria del gruppo: ora la Coppa Italia per sognare.

Primavera: tutte le date dal raduno al debutto in campionato - Dopo il raduno e i test atletici di lunedì, Federico Guidi ha diretto il primo allenamento della nostra Primavera, atto iniziale della preparazione ... asroma.com scrive

PRIMAVERA | Lazio, inizia la stagione. Ritiro, esordio e organico: le novità - Al via la stagione dell'under 20 biancoceleste: da lunedì le visite mediche, poi il ritiro. Come scrive msn.com