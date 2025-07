fc 25 manuel neuer flashback sbc

Se sei un appassionato di EA Sports FC 25, non puoi perderti l’occasione di aggiudicarti il prestigioso Manuel Neuer Flashback SBC! Questa sfida ti permette di mettere alla prova le tue abilità e ottenere un portiere leggendario. Completa le quattro sfide e sblocca questo incredibile premio, ma affrettati: l’offerta termina il 15 luglio! Sei pronto a sfidare il tempo e la tua esperienza?

Nuovo appuntamento con le SBC SCR di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare la SBC per avere Manuel Neuer Flashback. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! SBC Manuel Neuer Flashback. Completa questa sfida creazione rosa per ottenere Héctor Bellerín Flashback! Premi non scambiabili. Info: 4 Sfide da completare. Premi finale: 1x Giocatore Flashback Manuel Neuer Non scambiab.. Termina il 15 luglio. 1 – Germania Premio: 1x Premium Gold Pack Requisiti: • Min. 1 giocatore della Germania • Valutazione squadra: min. 88 2 – Forma Smagliante Premio: 1x Small Prime Electrum Players Pack Requisiti: • Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com