Minaccia un 26enne con la pistola la vittima lo filma e lo incastra | armi e munizioni nel box dell'aggressore

Una scena di tensione e coraggio si è consumata in un quartiere della città, dove un 26enne ha rischiato tutto per documentare una minaccia armata. Armato di determinazione e del suo telefono, ha incastrato un aggressore, portando all’arresto di un uomo con armi e munizioni illegali nel suo box. Un esempio di coraggio e tempestività che potrebbe fare la differenza. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda.

Un 36enne ha colpito al volto un ragazzo di 26 anni con il calcio di una pistola minacciandolo di morte. Quest'ultimo è riuscito a riprendere tutto con il telefono e, intervenute le forze dell'ordine, ha fatto arrestare il 36enne. Con l'avvio delle indagini i carabinieri hanno scoperto che nel box dell'aggressore erano nascoste alcune armi e centinaia di munizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

