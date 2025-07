Cos’hai fatto? Tragedia nella località vip | Gaia 24 anni uccisa dal potente suv

Una mattina di vacanza si trasforma in tragedia a Porto Cervo, quando l’inaspettato si è consumato lungo via Aga Khan. Gaia Costa, giovane di 24 anni, ha perso la vita in un attimo, investita da un potente SUV in uno dei tratti più affollati e suggestivi del centro. La sua scomparsa sconvolge tutta la comunità, lasciando un vuoto indelebile nel cuore di chi l'ha conosciuta e amata. La ...

In una mattinata che avrebbe dovuto profumare d'estate e di vacanza, Porto Cervo si è svegliata con il cuore spezzato. Una giovane vita è stata spezzata in pochi istanti lungo una delle strade più trafficate del centro, in via Aga Khan, nota un tempo come via Porto Vecchio. Lì, in un tratto in cui il sole si riflette sulle vetrine dei negozi e sulle carrozzerie lucide delle auto di lusso, Gaia Costa, 24 anni appena compiuti, ha perso la vita. La ragazza, originaria di Tempio Pausania, si trovava in Costa Smeralda per motivi di lavoro. Era una baby sitter e, come tanti giovani della Gallura, aveva scelto la stagione estiva per cercare un'occupazione nei mesi di maggiore afflusso turistico.