Tour de France 2025 Jonas Vingegaard | Oggi mi sentivo davvero bene sono soddisfatto di come sto correndo

Il Tour de France 2025 entra nel vivo, regalando emozioni e sorprese. Oggi, Jonas Vingegaard si sente al massimo delle sue potenzialità, mentre Tadej Pogacar conquista la sua 100ª vittoria in carriera, aggiungendo ulteriore fascino alla gara. La tappa da Amiens a Rouen ha visto un finale di grande suspense sull’ultimo GPM, dove i campioni si sono sfidati fino all’ultimo metro, lasciando gli spettatori senza fiato e promettendo ancora grandi battaglie nelle prossime frazioni.

Si è conclusa con la 100esima vittoria in carriera di Tadej Pogacar la quarta tappa del Tour de France 2025. La frazione, partita da Amiens Métropole e terminata a Rouen dopo 174 chilometri, si è decisa sull’ultimo GPM di giornata, la Rampe Saint-Hilaire. Qui il fuoriclasse sloveno ha improvvisamente alzato il ritmo e, inizialmente, solo Jonas Vingegaard ha risposto al suo attacco. I due successivamente si sono rialzati dopo lo scollinamento e sono stati raggiunti dal gruppo inseguitore, spinto da Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e dalla maglia gialla di Mathieu Van der Poe l. La volata finale è stata presa in testa proprio dall’olandese che, nei metri finali, è stato sorpassato dal campione del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, Jonas Vingegaard: “Oggi mi sentivo davvero bene, sono soddisfatto di come sto correndo”

In questa notizia si parla di: sono - tour - france - jonas

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

Un Anno Fa…Tour de France 2024, Jonas Vingegaard risponde a Remco Evenepoel: “Non ho avuto le ‘palle’? Direi invece che sono stato intelligente” Vai su X

Trine Hansen, moglie del campione di ciclismo Jonas Vingegaard, attacca la Visma in pieno Tour de France. Le sue parole sono durissime Vai su Facebook

Un Anno Fa...Tour de France 2024, Jonas Vingegaard risponde a Remco Evenepoel: Non ho avuto le 'palle'? Direi invece che sono stato intelligente; Vingegaard: Sono più forte che mai. Pogacar? Non siamo spaventati da lui; VERSO IL TOUR. YATES: «TUTTI PER JONAS, MA NON PERDERÒ TEMPO DI PROPOSITO».

Tour de France 2025: Pogacar vince la 4ª tappa e firma il trionfo n. 100 - Il campione sloveno batte Van der Poel in volata e celebra un traguardo storico, mentre la maglia gialla resta saldamente sulle spalle dell'olandese ... Riporta corrieredellosport.it

Un Anno Fa…Tour de France 2024, Jonas Vingegaard risponde a Remco Evenepoel: “Non ho avuto le ‘palle’? Direi invece che sono stato intelligente” - Jonas Vingegaard ha chiuso le prime nove tappe del Tour de France 2024 al terzo posto della classifica generale parziale. Secondo msn.com