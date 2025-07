Trump | Putin dice un sacco di stronzate sull’Ucraina e apre a nuove sanzioni

In un mercato politico sempre più imprevedibile, Donald Trump torna a far sentire la sua voce sulla crisi ucraina, criticando duramente Putin e aprendo alla possibilità di nuove sanzioni. Con parole forti e un tono deciso, l’ex presidente sottolinea il prezzo umano della guerra, alimentando le tensioni internazionali e ponendo ancora una volta l’accento sulle sfide di un conflitto che continua a scuotere il mondo. La domanda ora è: quali saranno le prossime mosse sulla scena globale?

Durante un incontro con i giornalisti martedì, Donald Trump ha ribadito il suo malcontento riguardo all’intransigenza di Vladimir Putin nei negoziati sulla guerra in Ucraina. «Putin sta uccidendo un sacco di persone, soprattutto i suoi soldati: siamo arrivati a settemila morti a settimana», ha detto il presidente americano, prima di ribadire: «Non sono felice, ve lo posso assicurare». Secondo Trump, la Russia continua a rifiutare le condizioni che Washington vorrebbe sul tavolo, soprattutto su un cessate il fuoco che tuteli i confini ucraini. « Putin dice un sacco di stronzate sull’Ucraina », ha aggiunto, ammettendo per la prima volta come la propaganda del Cremlino sia il principale ostacolo al dialogo. 🔗 Leggi su Lettera43.it