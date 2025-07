Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2025 ore 19 | 10

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il punto sulla viabilità nella regione Lazio. Oggi, alle ore 19:10 del 8 luglio 2025, si segnalano rallentamenti sulla statale Pontina in direzione Latina, a causa di una riduzione della carreggiata durante le verifiche dei vigili del fuoco post-incendio. Code anche sul Raccordo Anulare e via di Pratica, con ripercussioni sul traffico cittadino. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità di Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio focus sulla statale Pontina in direzione tipo una riduzione di carreggiata Per consentire ai vigili del fuoco di svolgere le verifiche dopo aver spento l'incendio lunghe code da Castel di Decima via vaccareccia con ripercussioni file anche su via di Pratica veniamo al traffico sul Raccordo Anulare codini interna tra l'uscita Nomentana e Prenestina in esterna Si procede a rilento dalla Roma Fiumicino alla Laurentina poi dalla Ardeatina Tuscolana sulla tratto Urbano della Roma Teramo si rallenta dal vivo la tangenziale est Raccordo Anulare uscita andiamo sulla Roma Fiumicino per un'auto in panne code da via della Magliana a Parco de' Medici direzione raccordo ci spostiamo sulla regionale di Frosinone Gaeta risolto l'incidente km 12 la strada è stata riaperta nelle due direzioni ci spostiamo sulla Roma Napoli dove si è verificato un incidente dal vivo per la diramazione Roma sud e l'innesto con la A24 roma-teramo al momento non ci sono percussioni traffico in direzione Firenze le altre notizie al trasporto ferroviario ricordiamo che termina alle 18 di oggi lo sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato pertanto i treni possono subire cancellazioni o variazioni restiamo nell'ambito del trasporto ferroviario resta sospesa la circolazione sulla linea Roma Napoli via Formia tra Latina e Sezze ricordiamo per un incendio in prossimità dei Binari subiscono i ritardi variazione e cancellazione da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio