Lega al via domani la campagna Idee per Roma Capitale con ministri sottosegretari e parlamentari

La Lega si prepara a lanciare la sua campagna "Idee per Roma Capitale" con un grande evento che coinvolgerà cittadini, ministri e parlamentari. Domani, mercoledì 9 luglio, alle 18:30 presso Sublime La Villa Roma, si accederà a un momento di confronto e proposte per il futuro della città. Un appuntamento da non perdere per ascoltare e contribuire alle soluzioni concrete che la Lega propone per Roma.

“La Lega scalda i motori e incontra i cittadini con un grande evento domani, mercoledì 9 luglio a partire dalle 18:30 presso Sublime La Villa Roma, via Alessandro Fleming 55. Parteciperà tutta la squadra della Lega con dirigenti, rappresentanti istituzionali tra cui il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e il Sottosegretario all'Economia Federico Freni, oltre a parlamentari ed esponenti politici del territorio. Partirà ufficialmente una grande campagna d'ascolto per coinvolgere chi ogni giorno vive la città tra mille difficoltà e disagi, sociali ed economici. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lega, al via domani la campagna “Idee per Roma Capitale” con ministri, sottosegretari e parlamentari

