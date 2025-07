Cerno | sto con Piantedosi Un bene il no della Libia E la sinistra complice brinda ai regimi

Solidarietà al ministro Piantedosi per aver dimostrato fermezza di fronte ai regimi autoritari. La Libia, sostenuta da regimi amici di Putin e delle dittature, ha scelto di respingere l’Europa, un gesto che evidenzia la necessità di difendere i nostri valori e la nostra sovranità. È un segnale chiaro: in democrazia, le responsabilità si assumono con coraggio. Il cammino verso una politica più decisa e consapevole è appena iniziato.

Solidarietà al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, per essere stato respinto dal generale Haftar. I regimi islamisti, amici di Putin e delle dittature, stanno mettendo l'Occidente in minoranza, sostenuti dalla nostra sinistra. E il rifiuto della Libia di fare entrare il ministro e la delegazione Ue è un buon segno. Il segno che finalmente si chiarisce cosa significa vivere in democrazia, assumersi le responsabilità che ciò comporta. Il commento del direttore Tommaso Cerno. . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cerno: sto con Piantedosi. Un bene il no della Libia. E la sinistra complice brinda ai regimi

In questa notizia si parla di: cerno - piantedosi - libia - sinistra

