Ufficiale ecco la data del raduno ad Appiano | non sarà la stessa per tutti

Ufficiale: la data del raduno ad Appiano Gentile è stata annunciata, anche se non sarà per tutti uguale. Mancano 46 giorni all’esordio della Serie A 2025/2026, e le squadre sono già in fermento per prepararsi al meglio. L’Inter, nonostante le sfide recenti, deve partire forte e convincente, dimostrando a tutti la propria determinazione. Christian Chivu e i nerazzurri sono pronti a scrivere il primo capitolo di questa nuova stagione…

Mancano 46 giorni all’inizio della Serie A 20252026. I club sono dunque chiamati in questi giorni a programmare le fasi di avvicinamento ai nastri di partenza della prossima stagione. L’ Inter, reduce dalla fatiche del Mondiale per Club e alle prese con una situazione interna non apparentemente rosea, non può permettersi uno start a rilento. Christian Chivu e i nerazzurri saranno chiamati a lanciare subito un messaggio alle contendenti, chiarendo immediatamente di poter essere ancora protagonisti. Inter, fissata la data del raduno. Visto il nuovo tecnico e diversi innesti, forse, per l’ Inter, il Mondiale per Club ha assunto un’importanza diversa, essendo questo diventato un modo per conoscersi subito umanamente e sportivamente. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: ufficiale - ecco - data - raduno

Nuovo sponsor Juventus: quando debutterà sulle maglie dei bianconeri? Ufficiale, ecco le partite in cui vedremo già Jeep e Visit Detroit - La Juventus ha annunciato il suo nuovo sponsor per la stagione 2025/26: Jeep, che torna a featured sulle maglie dei bianconeri.

Raduno Benelli – Domenica 22 Giugno | Lago di Scanno Ragazzi ci siamo! Domenica 22 si parte per una super giornata tra moto, amici e buon cibo! Ecco il programma del nostro raduno: Ore 8:00 – 8:30 Piazzale La Lambretta Colazione dolce/salat Vai su Facebook

Campagna abbonamenti Napoli, ci siamo: ecco la data; .it Fan Meet: ecco la data ufficiale del raduno di Milano!; Lazio, ecco la data del ritiro estivo.

Torino, inizia la stagione: l’arrivo dei giocatori e i retroscena della prima seduta – VIDEO - 2026, ecco il racconto, i video e tutti i retroscena della prima giornata di raduno dei granata «Siamo pronti e felici». Secondo calcionews24.com

Multiplayer.it Fan Meet: ecco la data ufficiale del raduno di Milano! - it Fan Meet, ovvero il raduno ufficiale dedicato ai nostri lettori, è ufficiale e quest'anno torna a Milano! Da multiplayer.it