Sinner l'infortunio è un mistero Sta meglio ma non si allena

Un infortunio misterioso scuote il mondo del tennis: Jannick Sinner, dopo aver subito un problema al gomito durante la partita con Dimitrov, sembra in ripresa ma sceglie di non allenarsi. La risonanza magnetica di questa mattina ha fornito qualche risposta, ma molti rimangono in attesa di ulteriori dettagli. L'azzurro, ancora incerto, non si è presentato all’allenamento programmato e il suo futuro nel torneo resta avvolto nel mistero.

La mattina la risonanza magnetica al gomito infortunato, il pomeriggio Jannick Sinner era atteso per un allenamento. Il tennista azzurro aveva prenotato il campo per le 17 ora italiana a non si è presentato. E allora intorno all’infortunio accaduto al primo gioco del partita con Dimitrov, si è subito creato un po’ di mistero. Dall’entourage di Sinner non trapela niente, ma al momento non ci sono neanche ipotesi di un ritiro dal torneo di Wimbledon. Sinner giocherà sul campo numero 1 contro l’americano Shelton che ha eliminato il nostro Sonego. L’americano è un avversario molto pericoloso, è un ragazzone i quasi due metri che si esalta sul campo per i suoi colpi e sesso riesce a trascinare il pubblico. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Sinner, l’infortunio è un mistero. Sta meglio ma non si allena

