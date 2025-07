Inter ufficiale un rinnovo tra i pali fino al 2026 | il comunicato del club

L’Inter ha ufficializzato il rinnovo di Raffaele di Gennaro, portiere nerazzurro classe 1993, fino al 30 giugno 2026. In un contesto di grandi novità e polemiche, questa mossa dimostra la volontà della società di consolidare il proprio organico, puntando sulla professionalità e sulla crescita del terzo portiere. Di Gennaro, con una sola presenza in prima squadra, rappresenta un tassello importante per il futuro dei nerazzurri, rafforzando così il progetto sportivo.

Nel bel mezzo del polverone scatenato da Lautaro Martinez e le fasi finali dell’acquisto di Ange Bonny dal Parma, l’ Inter ha chiuso anche un rinnovo contrattuale tra i pali. Si tratta di Raffaele di Gennaro, terzo portiere nerazzurro classe 1993 con una sola presenza tra i big, che ha prolungato il suo legame con la società di un anno, fissando così il nuovo termine al 30 giugno 2026. Di Gennaro, ufficiale il rinnovo. L’ Inter ne ha dato notizia con un comunicato sul proprio sito ufficiale, all’interno del quale ha anche ripercorso per sommi capi la totale esperienza di Di Gennaro con i colori nerazzurri. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

