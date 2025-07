Piantedosi atterra in Libia e viene respinto dalle autorità | Ingresso illegale nel Paese Tajani | parlerò col ministro appena possibile

Piantedosi atterra in Libia e viene respinto dalle autorità, un episodio che scuote le dinamiche diplomatiche italiane. L’ingresso illegale nel paese ha scatenato una reazione senza precedenti all’aeroporto di Benina, dove il responsabile del Viminale e il team sono stati considerati «persone non grate» e rimandati indietro. Una decisione forte che apre nuove riflessioni sulla gestione dei flussi migratori e le relazioni internazionali.

Provvedimento senza precedenti all'aeroporto di Benina. Il responsabile del Viminale e gli altri componenti del team considerati «persone non grate» e quindi fatte ripartire. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Piantedosi atterra in Libia e viene respinto dalle autorità: «Ingresso illegale nel Paese». Tajani: parlerò col ministro appena possibile

In questa notizia si parla di: piantedosi - atterra - libia - viene

Piantedosi atterra in Libia e viene respinto dalle autorità: «Ingresso illegale nel Paese» - Il ritorno di Piantedosi in Libia si trasforma in un episodio turbolento: respinto dalle autorità locali, il governo di Bengasi accusa Italia, Malta e Grecia di aver infranto le norme diplomatiche internazionali.

Piantedosi atterra in Libia e viene respinto dalle autorità di Bengasi: «Tentativo di ingresso illegale nel Paese». aaahaahaahhaaahhaaa Vai su X

Libia, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi respinto all'aeroporto di Bengasi con la missione europea; Piantedosi difende la scelta del governo. Il mistero del Falcon; Quello che non torna del caso Almasri - Annalisa Camilli.

Piantedosi atterra in Libia e viene respinto dalle autorità: «Ingresso illegale nel Paese» | Nuovo incontro Trump-Netanyahu stasera - Il responsabile del Viminale e gli altri componenti del team considerati «persone non grate» e quindi fatte ripartire ... Secondo msn.com

Perché è stato bloccato l'ingresso in Libia al ministro Piantedosi - Il titolare del Viminale e il commissario europeo Magnus Brunnes sono stati respinti dal governo di stabilità nazionale che controlla la parte orientale del Paese: ecco cosa emerge ... Da msn.com