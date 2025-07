Dumfries Sky corregge il tiro sulla durata della clausola | ecco la nuova scadenza

Denzel Dumfries, protagonista della sua miglior stagione in nerazzurro, ha chiarito le recenti ambiguità sulla sua clausola rescissoria. Dopo aver rinnovato il contratto fino al 2028, circolano nuove informazioni sulla cifra e sulle condizioni della clausola, correggendo alcune imprecisioni dei media. La settimana che segue sarà decisiva per capire come questa novità potrebbe influenzare il suo futuro all'Inter e le trattative di mercato.

Emergono novità sulla condizione contrattuale di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, reduce dalla sua migliore stagione a Milano, ha firmato il rinnovo di contratto in nerazzurro fino al 2028 lo scorso novembre. Ai tempi, venne inserita anche una clausola rescissoria, sulle cui condizioni nei giorni scorsi i principali quotidiani sportivi nazionali hanno commesso un piccolo “errore”. Cosa cambia ora e la cifra della clausola. La settimana scorsa era stata data indicazione di come la clausola avesse una data di scadenza. Fin qui, tutto corretto. La defaillance riguarda proprio la data di questa, inizialmente fatta convergere con il giorno 15 luglio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

