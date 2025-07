Calciomercato Inter Timber è il nome nuovo per il centrocampo! La bomba dall’UK e la concorrenza di 2 big

Il calciomercato dell’Inter si infiamma con il nome di Quinten Timber come nuovo obiettivo per il centrocampo. L’olandese del Feyenoord, gemello di Jurrien Timber dell’Arsenal, si fa strada tra le preferenze dei nerazzurri sotto la guida di Cristian Chivu. La concorrenza di due grandi club europei rende questa trattativa ancora più avvincente e ricca di suspense: sarà l’Inter a strappare il sì? La sfida è aperta.

Il calciomercato Inter è entrato prepotentemente nella corsa per Quinten Timber, centrocampista del Feyenoord e fratello gemello di Jurrien Timber, difensore dell'Arsenal. Come riportato da TEAMtalk, i nerazzurri, sotto la guida del nuovo allenatore Cristian Chivu, stanno monitorando con grande attenzione il profilo del 24enne olandese. Il centrocampista, che ha ormai 101 presenze con il Feyenoord e 17 gol all'attivo, è considerato uno dei giocatori più promettenti del calcio olandese, con un grande futuro davanti a sé.

