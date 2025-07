Weah verso l’addio ottimismo con il Marsiglia | lo stato della trattativa

Il futuro di Timothy Weah alla Juventus sembra ormai segnato: dopo aver affrontato un percorso difficile, il francese potrebbe lasciare Torino. La trattativa con il Marsiglia è in fase avanzata, mentre la società bianconera si concentra anche sulle cessioni di Vlahovic e Nico Gonzalez, valutando chi possa rinnovare il progetto o trovare nuove opportunità altrove. La finestra di mercato si anima: sarà l’addio di Weah?

Non si sta concentrando solamente sul mercato in entrata la Juventus, che è al lavoro anche per trovare una sistemazione a quei giocatori che non rientrano nel progetto. Se Vlahovic sembra destinato alla cessione, nella lista dei sacrificabili ci sarebbe anche Nico Gonzalez, la cui stagione al di sotto delle aspettative potrebbe incidere sul suo destino. Altro profilo dato per partente è Timothy Weah, con la Vecchia Signora che tratta con il Marsiglia. L'esterno statunitense ha disputata un'annata tra alti e bassi, ma fin dal termine del campionato è emersa la sensazione che la Juventus abbia deciso di procedere con la cessione.