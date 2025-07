Armi Crosetto | Ripresenteremo emendamento su altri provvedimenti più legati al tema Difesa

Armi Crosetto annuncia il ripresentarsi di un emendamento cruciale su altri provvedimenti PNRR legati alla difesa. Dopo aver rilevato un’interpretazione distorta sui media, sottolinea l’importanza di questa misura per accelerare gli acquisti strategici al 5%, fondamentali per la sicurezza nazionale. Se non verrà accolto, rimarremo con le leggi attuali. Intende riproporlo in un prossimo provvedimento per garantire la rapidità e l’efficacia degli interventi di difesa.

“Esisteva un emendamento di trasparenza superiore a quello che c’era adesso, non è stato presentato perché abbiamo visto uscire una interpretazione dai giornali completamente diversa da quella del contenuto del provvedimento. Se non lo vogliono rimaniamo con le leggi che abbiamo adesso. Per me serviva perché dava una accelerazione al 5% degli acquisti, cioè quelli che avevano caratteristiche di necessità particolare. Lo introdurremo in un provvedimento più attinente al tema della Difesa così il ministro competente potrà spiegarne i contenuti anziché farlo fare al ministro delle Infrastrutture che magari non è a conoscenza dei temi per cui è importante farlo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Armi, Crosetto: "Ripresenteremo emendamento su altri provvedimenti più legati al tema Difesa"

In questa notizia si parla di: tema - emendamento - difesa - armi

Sta accadendo, al solito nel silenzio (quasi) generale, un fatto gravissimo per una democrazia. In pratica, il governo Meloni e in particolare il ministro della Difesa Crosetto hanno voluto a tutti i costi inserire un emendamento al decreto Infrastrutture con cui potr

