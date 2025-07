Vergato donna scappa dall' auto dopo pugno in faccia e minacce di morte | arrestato l’ex aveva due cutter

Una scena di violenza sconvolge Vergato: una donna viene aggredita dall’ex compagno davanti alla caserma, che scappa dopo averla colpita con un pugno e minacciata di morte. L’uomo, un trentenne, è stato prontamente arrestato e trovato in possesso di due cutter. È scattato immediatamente il Codice Rosso per garantire la sicurezza della vittima e fare luce su questo grave episodio.

Donna aggredita dall'ex compagno davanti alla caserma di Vergato: arrestato un uomo sulla trentina, attivato il Codice rosso.

