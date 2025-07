Jerry Lewis chi erano l’ex Patti e la moglie SanDee Pitnick tradii la prima moglie con Marilyn Monroe

Jerry Lewis, icona del cinema e della comicità, ha vissuto una vita ricca di eventi e relazioni complesse. La sua prima moglie, Patti Palmer, madre di cinque figli, ha chiesto la separazione nel 1980 a causa delle infedeltà di Jerry, tra cui una breve relazione con Marilyn Monroe. Dopo il divorzio, nel 1983, Jerry trovò nuovo amore con la ballerina Sandee Pitnick, con cui visse felice fino alla fine.

Jerry Lewis è stato sposato due volte, la prima volta, nel 1944, sposò Patti Palmer, da cui ha avuto cinque figli, più uno adottato. La coppia non fu delle più felici, pare per le continue infedeltà di Jerry, che proprio durante questo matrimonio ebbe una breve relazione con Marilyn Monroe e con una giovane modella. Fu Patti a chiedere la separazione, nel 1980. Nel 1983 il divorzio divenne finale e tre mesi dopo Jerry sposava la ballerina di Las Vegas SanDee Pitnick, con cui è restato fino alla morte, avvenuta per infarto a 91 anni lo scorso 20 agosto. Jerry conobbe la prima moglie Patti nel 1943 al “Downtown Theatre” di Detroit, mentre si esibiva come “vocalist”, essendo lei diplomata in musica e canto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it