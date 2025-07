Meteo Roma del 08-07-2025 ore 19 | 15

Se desideri pianificare al meglio il tuo venerdì 8 luglio 2025 a Roma, è fondamentale conoscere le previsioni del tempo. Per questa giornata, ci aspettiamo condizioni stabili e soleggiate, con poche nuvole e temperature gradevoli che renderanno perfetti i tuoi programmi all'aperto. Scopri ora tutti i dettagli per vivere una giornata senza sorprese meteorologiche!

meteo venerdì trovati all'ascolto le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali congeli che saranno per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque al centro nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni con residue piogge sull'abruzzo più altro me tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al sud tempo per lo più stabile al mattino locali piogge sul Molise Puglia nel pomeriggio tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi ovunque si rinnovano condizioni di tempo stabile anche in serata nottata con ampie schiarite temperature in ulteriore diminuzione insieme minimi che quelli massimi su tutta la penisola previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it