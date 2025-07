Lotito ricoverato al Gemelli di Roma Lui | Solo accertamenti

Claudio Lotito torna a rassicurare i tifosi e i sostenitori della Lazio: dopo le voci allarmistiche circolate nelle ultime ore, il presidente ha chiarito di essere stato al Gemelli di Roma esclusivamente per accertamenti medici, negando qualsiasi malore. Con un tono deciso e un sorriso, Lotito ha voluto sdrammatizzare la situazione, dimostrando ancora una volta il suo carattere forte e la sua determinazione nel fronteggiare ogni notizia. La sua chiarezza mette fine alle ambiguitĂ , rassicurando tutti.

Nessun malore per Claudio Lotito, solo accertamenti. A parlare, dopo la notizia circolata nelle ultime ore sulle condizioni non ottimali di salute, è lo stesso presidente della Lazio che a LaPresse ha smentito e bollato quanto circola come fake news. "Ma quale malore, nessun malore. Sono andato per accertamenti" h a detto il presidente biancoceleste e senatore. Lotito, commentando le notizie pubblicate, ha quindi sdrammatizzato con la sua ironia: "Queste so' le maledizioni che mi mandano, quindi purtroppo mi devono sopportare. Capito qual è il tema?". In aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lotito ricoverato al Gemelli di Roma. Lui: "Solo accertamenti"

In questa notizia si parla di: lotito - accertamenti - ricoverato - gemelli

Lotito ricoverato al Gemelli, il malore in Senato. «Problemi respiratori, necessari accertamenti» - Claudio Lotito, presidente della Lazio, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo un improvviso malore che lo ha colto in Senato.

#Lazio #8luglio @SSLazioOrg Mai 'na gioia pe i laziali dopo il blocco der mercato e le continue gufate su #Lotito ...je dice male è ricoverato al Gemelli ma solo per per accertamenti Vai su X

Lotito ricoverato al Gemelli per accertamenti, buone condizioni; Claudio Lotito ricoverato al Gemelli per accertamenti, senatore e presidente della Lazio smentisce il malore; Claudio Lotito ricoverato al Gemelli per un malore. Ma lui smentisce: Solo accertamenti.

Lazio, il presidente Lotito ricoverato al Gemelli dopo un malore al Senato: “Solo accertamenti” - L’imprenditore 68enne trascorrerà la notte sotto osservazione. quotidiano.net scrive

Claudio Lotito ricoverato per accertamenti al Gemelli - Il presidente della Lazio e senatore Claudio Lotito è stato trasportato al Policlinico Gemelli di Roma dopo un lieve malore avvertito mentre si trovava in Senato. Come scrive tg.la7.it