Chanel in vacanza con Totti e Noemi | nelle foto il dettaglio su Ilary Blasi

Chanel Totti incanta i followers con le sue vacanze da sogno in Indonesia, circondata da mare cristallino e panorami mozzafiato. In compagnia di papà Francesco e della sua compagna Noemi Bocchi, la giovane Totti si diverte tra tuffi e momenti di relax, mentre un dettaglio nelle foto svela un ricordo speciale legato a Ilary Blasi. La famiglia Totti si gode l’estate, dimostrando che il vero lusso è condividere momenti indimenticabili insieme.

Chanel Totti si diverte in Indonesia con papĂ Francesco Totti e la compagna del calciatore, Noemi Bocchi, fra tuffi in piscina, location da sogno e un dettaglio nelle foto che ricorda Ilary Blasi. Chanel in vacanza con Francesco Totti e Noemi. La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti è volata in Indonesia per una vacanza tutto relax e lusso insieme all’ex calciatore della Roma. Con lei anche i fratelli Cristian e Isabel, mentre Noemi Bocchi, compagna di Totti, ha portato con sè i figli Tommaso e Sofia, frutto del matrimonio con l’ex Mario Caucci. Una vacanza lussuosa, a base di location da sogno, cene private e spiagge paradisiache, che Chanel Totti ha deciso di raccontare su Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chanel in vacanza con Totti e Noemi: nelle foto il dettaglio su Ilary Blasi

In questa notizia si parla di: totti - chanel - vacanza - noemi

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

«La prima foto di coppia dalla vacanza asiatica parla di amore, risate e tanta complicità che va ad aggiungersi, come detto, alle indiscrezioni sulle future possibili nozze tra i due. » Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di godersi una pausa insieme, p Vai su Facebook

Noemi e Totti in Indonesia con i figli: il dettaglio su Ilary non passa inosservato. Gli scatti inediti di Chanel; Francesco Totti a Singapore con Noemi Bocchi e tutti i figli; Totti in Indonesia con Noemi e tutti i figli, la battuta davanti alle scimmie: Sembra Chanel.

Chanel in vacanza con Totti e Noemi: nelle foto il dettaglio su Ilary Blasi - Chanel Totti si diverte in Indonesia con papà Francesco Totti e la compagna del calciatore, Noemi Bocchi, fra tuffi in piscina, location da sogno e un dettaglio nelle foto che ricorda Ilary Blasi. Lo riporta dilei.it

Totti in Indonesia con Noemi e tutti i figli, la battuta davanti alle scimmie: "Sembra Chanel" - Francesco Totti si trova da qualche giorno in Indonesia con la compagna, Noemi Bocchi, e i figli di entrambi. Riporta today.it