Londra Macron in visita all' Abbazia di Westminster

Londra accoglie con entusiasmo la visita di Emmanuel Macron, primo leader dell'UE a visitare il Regno Unito dopo la Brexit. Alla storica Abbazia di Westminster, il presidente francese ha reso omaggio ai caduti di guerra, sottolineando l'importanza delle alleanze e del dialogo internazionale. Con Brigitte al suo fianco, Macron rafforza i legami tra le nazioni europee e il Regno Unito, aprendo un nuovo capitolo di cooperazione e dialogo. La sua visita segna un momento cruciale per le relazioni post-Brexit.

Londra, 8 lug. (askanews) - Emmanuel Macron all'Abbazia di Westminster a Londra; il presidente francese ha deposto una corona di fiori in memoria dei caduti di guerra accompagnato dalla moglie Brigitte, dopo essere stato accolto nel Regno Unito dalla famiglia reale britannica nel primo dei tre giorni della sua visita ufficiale. La visita è la prima di un capo di Stato dell'Ue nel Regno Unito dopo la Brexit. Poi, parlando davanti al Parlamento britannico Macron ha dichiarato: "Gli europei non abbandoneranno mai l'Ucraina". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Londra, Macron in visita all'Abbazia di Westminster

