Olanda, il divieto di cellulari in classe sta rivoluzionando l'apprendimento: studenti più attenti, coinvolti e con voti in crescita. Dopo l'adozione di questa misura drastica, due terzi degli istituti secondari hanno già visto miglioramenti significativi nel benessere e nella concentrazione dei giovani. La ricerca del Khonstamm Instituut conferma che un ambiente più disteso favorisce non solo lo studio, ma anche il loro sviluppo personale. Un esempio che potrebbe ispirare altri Paesi a ripensare l'uso degli smartphone a scuola.

Più attivi e concentrati e i voti migliorano. Stanno decisamente meglio i ragazzi olandesi privati degli smartphone a scuola dopo il divieto introdotto l'anno scorso. Un provvedimento drastico voluto dal ministero al quale due terzi degli istituti secondari ha deciso di aderire. Dai dati della ricerca condotta dal Khonstamm Instituut emerge che è migliorata l'attenzione durante le spiegazioni dei docenti, e che è più disteso anche l'ambiente scolastico con una maggiore interazione tra coetanei, scambio di idee. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Olanda, senza cellulari in classe si migliora

