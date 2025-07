La madre di Francesca Chillemi incinta | Mia figlia non è più una ragazzina non mi aspettavo di diventare nonna

La sorpresa è diventata gioia per Maria, madre di Francesca Chillemi, quando ha scoperto che stava per diventare nonna ancora una volta. A 39 anni, la protagonista di tante fiction porta nel cuore un'emozione inaspettata e meravigliosa, che rende questa nuova fase della vita ancora più speciale. La famiglia si prepara ad accogliere un nuovo membro: un lieto evento che unisce generazioni e rinnova l’affetto. Continua a leggere...

Maria, madre di Francesca Chillemi, non si aspettava di diventare nonna un’altra volta. “Lo speravo, ma non me lo aspettavo: mia figlia ha 39 anni”, ha dichiarato felice a proposito della gravidanza dell’attrice, che aspetta un figlio dal compagno Eugenio Grimaldi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

