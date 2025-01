Ilrestodelcarlino.it - Giochi, letture e canti. I volontari dell’Auser al centro Arcobaleno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fra le tante iniziative a favore degli anziani organizzate dalla sezione castellana di Auser, sta riscuotendo particolare interesse e gradimento una nuova attività intrapresa da alcuni mesi in collaborazione con ildiurno anzianidel Comune di Castel San Pietro Terme. Una volta alla settimana, in giornate prestabilite, iAuser si recano alper fare intrattenimento con attività ludiche socializzanti,e altro ancora. E la collaborazione si intensifica durante i periodi delle festività, come è avvenuto in occasione della recente festa della Befana, quando ihanno consegnato doni agli ospiti dele hanno organizzato un divertente spettacolo con un prestigiatore, che è stato molto apprezzato dai presenti. Informazioni: Auser di Castel San Pietro Terme: tel.