Laspunta.it - Frosinone, i cittadini bocciano la giunta Mastrangeli. Al flash mob in via Fontana Unica proposte e proteste.

Si sono ritrovati in strada nonostante il giorno lavorativo e l’orario previsto, le 13,30, ma la misura è colma. Non ne possono più i residenti di viae con essi idello Scalo, della situazione che si è creata in questi mesi.Con i cartelli nonostante il trafficoTraffico, smog, ciclabili inutilizzabili, polveri sottili, rischi concreti per la salute dei residenti, vivibilità della zona, sicurezza, mancanza di marciapiedi. Un elenco di doglianze quasi interminabile quelle elencate daipresenti che hanno preso la parola e detto la loro sulla situazione.Ad animare ilmob il Comitato di via, lo stesso che a proprie spese ha fatto installare la centralina per le rilevazioni dell’inquinamento dell’aria. Senza interrompere il traffico ihanno portato in strada cartelli, detto slogan, parlato dei problemi che questa popolosa via e lo scalo in generale stanno vivivendo.