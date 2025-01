Terzotemponapoli.com - Fedele: “35 milioni per Comuzzo? Follia!”

Durante la trasmissione ‘Marte Sport Live’ su Radio Marte, l’ex dirigente sportivo Enricoha espresso dubbi riguardo alla valutazione di, il difensore giovane della Fiorentina. Secondo, il prezzo di 35di euro è eccessivo per un giocatore che non ha ancora dimostrato pienamente il suo valore a livello internazionale.Giovani promesse e prezzi esagerati“è un ragazzo di prospettiva, ma queste valutazioni sono fuori dal comune”, ha dichiarato. L’ex dirigente ha sottolineato come, oggi, bastino poche buone prestazioni in Serie A per far sembrare un giocatore già un top come Cannavaro, Nesta o Vierchowod. A suo parere, il Napoli potrebbe investire su di lui come base per il futuro, considerando anche la possibile partenza di Rrahmani, ma invita alla prudenza.