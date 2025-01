Inter-news.it - De Pieri: «Ringrazio Inzaghi e i compagni. Barella? Siparietto»

Deringrazia Simonedopo l’esordio con l’Inter in Champions League contro il Monaco nella serata di ieri. Battuta su.DEBUTTO EMOZIONANTE – Giacomo Dein zona mista dalla pancia di San Siro, al termine di Inter-Monaco, ha commentato in questo modo l’esordio di ieri sera: «Emozione unica, straordinaria, e da quando sono bambino che l’ho sognavo. Mi hanno fatto i complimenti tutta la squadra, lo staff, sono deimeravigliosi che mi hanno incitato dal momento che sono entrato. Ho avuto l’occasione per segnare, potevo fare meglio, sono contento e spero che possano ricapitarne altri».– Ancora Desul suo ingresso in campo, ringraziamenti al mister interista: «Ingresso? Grande sorpresa del mister, chemolto per avermi dato questa possibilità.