César 2025 | 14 nomination al film Il Conte di Monte-Cristo

La nuova trasposizione di Ildiha dominato ieri ledei, gli ambiti “Oscar spagnoli”.Ildiretto da Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patelliere ha infatti portato a casa ben 14, divenendo la pellicola con più candidature del, davanti anche a Emilia Perez, dominatore assoluto in occasione dell’annuncio delledegli Oscar(trovate la lunga listga dellequi), che ne ha ottenute “solo 12”, dietro anche a L’Amour ouf (Beating Hearts) di Gilles Lellouche con 13.The Substance ha ottenuto unacome MigliorInternazionale, al pari di The Apprentice e Anora (si manca Vermiglio). Julia Roberts e Costa-Gavras riceveranno ilonorario.L’Academy of Cinema Arts and Techniques premierà i vincitori deidurante una cerimonia che si terrà venerdì 28 febbraio, presieduta da Catherine Deneuve dal teatro Olimpia a Parigi.