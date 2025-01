Secoloditalia.it - Caso Almasri, minacce di morte a Fratoianni: piena solidarietà dalla destra. Peccato che a parti invertite…

La denuncia è forte, doverosa, legittima. Ledi, anche se formulate solo sui social, non vanno mai sottovalutate, come quelle arrivate negli ultimi giorni al leader di Avs e Sinistra Italiana Nicola. “Siamo abituati da tempo a subire sui social offese, insulti triviali e, provenienti per lo più da troll e da esagitati provenienti da settori delladel nostro Paese e non solo. Ma a tutto c’è un limite: quando si fannodi, o si evoca la P38 si travalica un confine netto”, era scritto in una nota dell’ufficio stampa di Sinistra Italiana divulgato stamattina. “Sappiano coloro che, dopo l’intervento nei giorni scorsi in aula a Montecitorio dell’onorevolesull’avvio dell’indagine sul, stanno riempiendo diviolente i social – conclude il comunicato di SI – ne dovranno rispondere nelle dovute sedi”.