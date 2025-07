Dazi Trump firma lettere per 12 Paesi | Partiranno lunedì

Dopo aver firmato il controverso “Big Beautiful Bill”, Donald Trump ha annunciato la firma di lettere che stabiliscono i nuovi livelli tariffari per le esportazioni di 12 paesi. La decisione, innescata da una strategia “prendere o lasciare”, segna un momento cruciale nelle relazioni commerciali degli Stati Uniti. Le spedizioni sono previste per lunedì, e il mondo si chiede quali ripercussioni avranno queste misure sulle economie globali. Trump, riporta The Economic Times, ha parlato con i...

Dopo aver firmato il “Big Beautiful Bill “, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver firmato una serie di lettere che delineano i livelli tariffari dei Dazi proposti sulle esportazioni di 12 paesi, la cui spedizione è prevista per lunedì. Le offerte, ha affermato, non saranno negoziabili: una proposta “prendere o lasciare” rivolta ai partner commerciali statunitensi. Trump, riporta The Economic Times, ha parlato con i giornalisti a bordo dell’ Air Force One in rotta verso il New Jersey. “Ho firmato alcune lettere e saranno spedite lunedì, probabilmente dodici”, ha detto ai giornalisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Trump firma lettere per 12 Paesi: “Partiranno lunedì”

