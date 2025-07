La tragedia del piccolo Tommaso | morto a 2 anni dopo essere caduto in piscina

La tragica scomparsa di Tommaso Pasoli, un dolce bimbo di soli 2 anni, ha scosso tutta la comunità di Cesano Maderno. Durante una vacanza serena a Lazise sul Lago di Garda, il suo sorriso si è spento in un attimo a causa di un tragico incidente in piscina. Lunedi mattina, i funerali del piccolo Tommaso rappresenteranno un momento di dolore e ricordo. La perdita di un angioletto così piccolo lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti noi.

Si svolgeranno lunedì mattina a Cesano Maderno i funerali del piccolo Tommaso Pasoli, bimbo di soli 2 ann i, morto annegato in piscina mentre si trovava in vacanza con la famiglia a Lazise, sulla sponda veneta del Lago di Garda. Il bimbo, di Cesano Maderno, aveva raggiunto Lazise sabato scorso con la famiglia, il padre Lorenzo, la mamma Chiara e le due sorelle più grandi: ad aspettarli c’erano i nonni, che hanno un appartamento all’interno del Residence Costa al Sole di Pacengo, frazione di Lazise, in provincia di Verona. Un dramma che ricorda molto quelli di Castrezzato e Cremona in questa funesta estate 2025 con 3 bambini lombardi morti annegati in piscina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it