Safemate l'app per muoversi in città senza paura

a tutte le esigenze di sicurezza e tranquillità di chi ogni giorno si muove in città. Con Safemate, il viaggio diventa un’esperienza serena e protetta, perché la tua libertà merita di essere tutelata in ogni passo.

Non c’è nulla di più prezioso della libertà di muoversi nel mondo senza paura. È da questa profonda consapevolezza che nasce Safemate, l’app ideata da un team multidisciplinare di una startup innovativa torinese per restituire a ognuno la serenità di attraversare le strade della propria città sapendo di non essere solo. Safemate non è una semplice app di navigazione, ma un nuovo modo di prendersi cura di sé e della collettività: una risposta concreta all’esigenza sempre più diffusa di sentirsi al sicuro mentre ci si muove negli spazi urbani, informando gli utenti su situazioni quali violenze fisiche o verbali in strada, catcalling, furti, situazioni di disagio o potenziale pericolo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Safemate, l’app per muoversi in città senza paura

Safemate, l’app per muoversi in città senza paura - Scopri Safemate, l’app che trasforma il modo di muoversi in città, rendendo ogni spostamento più sicuro e sereno.

Safemate: l'app creata a Torino che ridisegna la sicurezza urbana con l'intelligenza collettiva.