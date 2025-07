L’esperimento del Piccolo Albert | quando fu creata la Paura

Scopri come un semplice esperimento ha svelato i segreti della nostra paura più profonda. L’esperimento del Piccolo Albert, condotto nei primi anni del '900, ha dimostrato come le paure possano essere apprese e non innate. Un viaggio affascinante nel mondo della psicologia, che ci invita a riflettere su quanto la paura possa essere plasmata dall’ambiente e dalle esperienze. Ecco in cosa consiste l'esperimento e quando fu creata la paura.

