Ottolini Juventus si distingue tra i 232 candidati nella short list per il ruolo di Direttore Tecnico, un passo strategico nella riorganizzazione della società. L’idea di Comolli, volto chiave di questa rivoluzione, è trovare una figura di alto profilo che possa portare nuova energia e competenza. Con il termine fissato al 24 luglio, l’attesa cresce: chi sarà il nuovo volto dirigenziale che guiderà la Juventus nel futuro?

Ottolini Juventus: c’è anche la sua candidatura nella short list per il Direttore Tecnico. L’idea di Comolli per quanto riguarda questo nuovo ruolo. La riorganizzazione dirigenziale della Juventus prosegue a passo spedito. Il Direttore Generale Damien Comolli è alla ricerca di un Direttore Tecnico di alto profilo da inserire nel suo team, con l’obiettivo di finalizzare la scelta entro il 24 luglio, data di inizio del raduno estivo della squadra. Come riportato da Tuttosport, tra i diversi candidati al vaglio, uno dei nomi che sta guadagnando più consensi è quello di Marco Ottolini. Chi è Marco Ottolini: un manager a 360 gradi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ottolini Juventus: anche lui è tra i candidati nella short list per il Direttore Tecnico. L’idea di Comolli per l’inserimento in questo nuovo ruolo

