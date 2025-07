Milano ruba anelli e bracciali dalle gioiellerie per 130 mila euro | arrestata 60enne

A Milano, un’equilibrata rapina a mano armata di astuzia ha scosso il cuore della città: una donna di 60 anni è stata arrestata dopo aver sottratto gioielli per un valore di 130 mila euro. Usava un foulard per celare le proprie mosse, lasciando attoniti i vigilanti e i clienti. Un caso che mette in luce quanto la determinazione possa essere ingegnosa e imprevedibile, e ci invita a riflettere sulla sicurezza nel mondo delle gioiellerie.

Una 60enne è stata arrestata a Milano per tre furti in gioielleria da 130mila euro. Usava un foulard per coprire la mano e rubare bracciali e collane dai banconi. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Milano, ruba anelli e bracciali dalle gioiellerie per 130 mila euro: arrestata 60enne

In questa notizia si parla di: milano - bracciali - euro - arrestata

Milano, ruba anelli e bracciali dalle gioiellerie per 130 mila euro: arrestata 60enne - Milano si scuote di fronte a un furto audace e ingegnoso: una donna di 60 anni è stata arrestata dopo aver rapinato gioiellerie per un bottino di 130 mila euro.

Poliziotti #squadramobile di Milano, in collaborazione con @_Carabinieri_ di Pavia, arrestano 60enne per aver commesso 3 furti aggravati in gioiellerie lombarde. Rubati 30 bracciali in oro e un anello con diamanti dal valore di 130mila euro #4luglio - X Vai su X

Una serie di furti all'interno di gioiellerie, con un bottino dal valore totale di ben 130mila euro. La polizia di Milano e i carabinieri di Pavia hanno arrestato mercoledì mattina una donna italiana di 60 anni ritenuta responsabile di tre furti aggravati. Le indagini del Vai su Facebook

Milano, ruba anelli e bracciali dalle gioiellerie per 130 mila euro: arrestata 60enne; Milano, arrestata la ladra chic delle gioiellerie: con la tecnica del foulard ha fatto 3 colpi e 130 mila euro di bottino; Milano - Finge di provare bracciali, anelli e diamanti per 130mila euro e li ruba: arrestata 60enne.

Milano, ruba anelli e bracciali dalle gioiellerie per 130 mila euro: arrestata 60enne - Si presentava come una cliente, aveva un'ottima parlantina e si faceva mostrare i gioielli. Si legge su msn.com

Ruba collane e bracciali per 130mila euro con la tecnica del foulard, 60enne arrestata: il video dei colpi - La polizia di Stato di Milano e i carabinieri di Pavia hanno arrestato e posto ai domiciliari una 60enne accusata di tre furti aggravati ... Segnala fanpage.it