Il 4 luglio, Trump ha annunciato un nuovo grande piano di stimoli economici, promettendo di spingere il nostro Paese come un razzo. Dopo le sfide recenti, questa mossa rappresenta un ritorno alla crescita e all’orgoglio nazionale, con un disegno di legge che sostiene i cittadini lavoratori e accelera lo sviluppo economico. È un momento storico che potrebbe cambiare il corso del nostro futuro.

(Agenzia Vista) Usa, 05 luglio 2025 Che spettacolo! Soprattutto dopo quello che è successo. è stata una missione incredibile, e penso di poter dire con grande orgoglio. che il nostro Paese è più orgoglioso ora di quanto non lo sia stato per molti, molti anni. Questo disegno di legge alimenterà una crescita economica enorme e sosterrà i cittadini lavoratori che fanno funzionare questo Paese. Il nostro Paese diventerà un razzo, economicamente parlando", così Trump affacciato al balcone della Casa Bianca a fianco della moglie in occasione del 4 Luglio. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - 4 Luglio, Trump: "One Big Beautiful Bill spingerà il nostro Paese come un razzo"

