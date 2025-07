L’ultimo trappolone di Bruxelles è il Mes travestito da eurobond

L'ultima mossa di Bruxelles, il trappolone di Bruxelles 232, mette in discussione la sovranità finanziaria dell’Italia con il nuovo meccanismo di debito congiunto mascherato da eurobond. La Commissione propone strumenti condivisi per le crisi, ma perché l’Italia dovrebbe rinunciare alla propria autonomia finanziaria, considerando che può autofinanziarsi con costi simili? Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa strategia e cosa potrebbe significare per il nostro Paese.

La Commissione vuol proporre un meccanismo di debito congiunto da attivare per le crisi. Non si capisce perché l’Italia debba assoggettarsi ai vincoli del debito Ue quando può autofinanziarsi quasi allo stesso prezzo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’ultimo trappolone di Bruxelles è il Mes travestito da eurobond

In questa notizia si parla di: trappolone - bruxelles - travestito - eurobond

L’ULTIMO TRAPPOLONE DI BRUXELLES È IL MES TRAVESTITO DA EUROBOND (La Verità, Giuseppe Liturri, 5 luglio 2025) Giuseppe Liturri denuncia un nuovo piano della Commissione Europea, che propone un meccanismo di debito congiunto per il bila - X Vai su X

L’ultimo trappolone di Bruxelles è il Mes travestito da eurobond.