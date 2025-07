Rissa in un locale del centro storico 4 Daspo urbani a Empoli

Una notte di tensione nel cuore di Empoli si è trasformata in un episodio di sicurezza e fermezza. I carabinieri, intervenuti dopo una rissa nel centro storico, hanno adottato quattro daspo urbani per garantire la tranquillità pubblica. Questi provvedimenti, emessi dal Questore di Firenze su richiesta delle forze dell’ordine, dimostrano come l’attenzione alle regole sia fondamentale per preservare la pace nelle nostre città. La sicurezza non si ferma, e questa storia ne è la prova concreta.

EMPOLI – Nella giornata di ieri (4 luglio) i carabinieri della compagnia di Empoli, hanno notificato 4 misure di prevenzione del Dacur (Divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento). L’emissione di tali provvedimenti, emessi dal Questore di Firenze, su richiesta dei Carabinieri, trae origine da verifiche effettuate la notte del 10 maggio in un noto locale di via Ricasoli. Pattuglie della compagnia di Empoli erano intervenute a seguito di segnalazioni per rissa che vedeva coivolte diverse persone. All’arrivo dei militari alcune persone sono state identificate sul posto, mentre altre hanno deciso di fuggire dileguandosi nella zona circostante. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

