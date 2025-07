Popolari come superare la frammentazione La versione di Merlo

In un panorama politico segnato da frammentazione e conflitti, il pensiero di Merlo offre una strategia brillante per superare le divisioni. La sua visione invita a unire le forze centristi, riformiste e di governo, contrastando le pulsioni individualistiche che spesso minano il dialogo. In questo scenario, le due risposte fondamentali risiedono nel rafforzare un senso condiviso di identitĂ e nel promuovere un vero spirito di collaborazione, elementi indispensabili per rinvigorire il centro e rappresentare efficacemente i valori dei cattolici popolari.

C’è un gran fervore, ed è indubbiamente positivo, attorno alla ricostruzione di un luogo politico centrista, riformista e di governo. Un fervore che, però, si scontra puntualmente con l’esibizionismo muscolare e il protagonismo di singoli che, purtroppo, accentuano ancor di piĂą l’irrilevanza del centro e, con il centro, anche quella dei cattolici popolari e sociali che si riconoscono in quell’ipotetico progetto politico. E le due risposte necessarie ed indispensabili per raggiungere questo obiettivo sono semplici e al tempo stesso complesse. Serve, cioè, favorire e promuovere concretamente da un lato un processo di ricomposizione politica ed organizzativa dell’area popolare presente nel nostro paese e, dall’altro, individuare un “federatore” vero, credibile e autorevole di questo mondo che sappia unire le varie schegge e superare e battere gli inutili esibizionismi che si manifestano quotidianamente. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Popolari, come superare la frammentazione. La versione di Merlo

