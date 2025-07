Alluvione in Texas il fiume cresciuto di 8 metri e nessuna evacuazione | Non abbiamo sistemi di allerta qui Ancora 25 bambine disperse

In Texas, un’immensa alluvione ha spazzato via tutto, con il fiume che è cresciuto di ben 8 metri e nessun sistema di allerta in atto. La devastazione si aggiunge alla tragica scomparsa di 25 bambine, lasciando l’intera comunità nel caos e nell’incredulità. Un disastro annunciato dall’impreparazione, che evidenzia quanto sia urgente investire in sistemi di prevenzione efficaci per proteggere vite umane e patrimoni.

«Non sapevamo che questa alluvione sarebbe arrivata. Nessuno sapeva che questo tipo di alluvione sarebbe arrivata, non abbiamo un sistema di allerta» Lo ha detto alla Bbc il giudice Rob Kelly, il più alto funzionario della contea di Kerr, l’area del Texas devastata dall’alluvione che, per il momento, avrebbe causato la morte di almeno 25 persone. L’ultimo decesso registrato è quello della direttrice e comproprietaria di un campeggio per ragazze a Hunt. Le autorità texane: «Non potevamo prevedere il disastro». «Non sapevamo che questa alluvione sarebbe arrivata, in quanto non abbiamo un sistema di allerta» ha spiegato Kelly, per rispondere al quesito sul perché gli accampamenti lungo il fiume Guadalupe non fossero stati evacuati in anticipo. 🔗 Leggi su Open.online

