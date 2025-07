Kyrgios altro guaio a Wimbledon Non ha i documenti fermato all' ingresso

Kyrgios ancora protagonista a Wimbledon, questa volta per un episodio che ha fatto parlare di sé. L'australiano, finalista nel 2022, è stato fermato all’ingresso a causa della mancanza dei documenti necessari, suscitando tensione e discussione. Dopo un’intensa conversazione, ha ottenuto il via libera, ma non senza qualche sorpresa: "Mi hanno anche perquisito". Un episodio che dimostra come anche le star dello sport possano trovarsi inaspettatamente in difficoltà.

L'australiano finalista nel 2022 ha raccontato le difficoltà per ottenere un pass, con il via libera dopo una discussione: "Mi hanno anche perquisito". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kyrgios, altro guaio a Wimbledon. Non ha i documenti, fermato all'ingresso

In questa notizia si parla di: kyrgios - altro - guaio - wimbledon

Nick Kyrgios, altro orrore contro Jannik Sinner: "Un dannato bisturi..." - Nick Kyrgios torna a infiammare il circuito con un altro episodio controverso, ancora una volta al centro delle polemiche.

"Penso che Sinner avrà una carriera migliore di Alcaraz, perché gli piacciono le ragazze e le feste. Potrebbe farsi distrarre da tutto questo" - Nick Kyrgios, via All on the table UTS ? Vai su Facebook

Kyrgios, altro guaio a Wimbledon. Non ha i documenti, fermato all'ingresso; ATP Indian Wells, Kyrgios a rischio forfait: il dolore al polso torna a farsi sentire; Le reazioni alla squalifica di Jannik Sinner. L'associazione di Djokovic: «Predilezione inaccettabile». L'ex Kafelnikov: «Io con lui non giocherei». Panatta: «Ingiusto, ma non un dramma».

Kyrgios protesta a Wimbledon: “Abbassate i prezzi, sono pazzeschi. Per una birra è troppo” - La birra è aumentata rispetto alla scorsa stagione, così come anche le bevande analcoliche e non. Lo riporta fanpage.it

Kyrgios, colpo di scena a Wimbledon: cos’è successo - Anche a Wimbledon, l’australiano ha deciso di far parlare di sé, ma stavolta le sue dichiarazioni c’entrano poco. Segnala tennisfever.it