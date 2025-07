Pavard lascia la Coppa del Mondo del club a causa di un infortunio e ha preso la pagaia

Le ultime notizie su Benjamin Pavard scuotono il mondo dello sport: dopo aver abbandonato la Coppa del Mondo di club per un infortunio alla caviglia, il difensore francese sorprende tutti giocando a paddle tennis. Un gesto che alimenta sospetti e polemiche, mettendo in discussione le sue motivazioni e la gestione dell'infortunio. La domanda che tutti si pongono è: cosa c’è dietro questa apparente discrepanza? Scopriamolo insieme.

2025-07-03 17:39:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Benjamin Pavard ha acceso una nuova scintilla in un Inter da Milano che brucia sui quattro lati. La difesa francese, che ha abbandonato il Coppa del mondo di club Prima del tempo per un presupposto “Peggiorare la lesione alla caviglia” è stato sorpreso a giocare a tennis di paddle in perfette condizioni fisiche. Nelle immagini, appare accanto al suo connazionale Theo Hernández senza una traccia di bende o disagio, mentre l’Inter continua a digerire l’eliminazione prima del Fluminense. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

