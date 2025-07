Capace di intendere e volere | nessuna perizia bis per Monia Bortolotti accusata di aver ucciso due figli neonati

La Corte di Assise di Bergamo ha stabilito che Monia Bortolotti, accusata di aver ucciso i suoi due neonati, è pienamente capace di intendere e volere, rendendo inutile una perizia bis. Una decisione che chiude un capitolo delicato e solleva molte riflessioni sulla tutela della salute mentale e sulla giustizia. La vicenda rimane avvolta da un alone di mistero e dramma, lasciando il pubblico ad attendere sviluppi futuri.

Monia Bortolotti, la mamma di 29 anni, attualmente alla Rems di Castiglione delle Stiviere e accusata di aver soffocato, tra il 2021 e il 2022, i suoi due bimbi, entrambi di pochi mesi, è perfettamente capace di intendere e non serve un'ulteriore perizia psichiatrica. Lo ha deciso la Corte di Assise di Bergamo. La decisione su Monia Bortolotti. Non ci sarà dunque un'altra perizia psichiatrica, o super perizia, come aveva invocato la Pm Esposito. La Corte d'assise (presidente Ingrascì, a latere il collega Guadagnino) ha deciso che le prove sin qui raccolte appaiono sufficienti per affrontare la discussione che è già in calendario per il 12 settembre.